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Кошти за трьома бюджетними програмами, передбачені Мінсоцполітики у 2019 році, передадуть Мінветеранів

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Уряд на своєму засіданні 15 травня ухвалив розпорядження “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році”. Міністерство у справах ветеранів України визначено головним розпорядником бюджетних коштів шляхом передачі йому бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики України у 2019 році, за трьома бюджетними програмами.

Зокрема, йдеться про такі програми: “Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції”; “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат”; “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.

Прийняття нормативного акта надасть можливість визначити Міністерство у справах ветеранів головним розпорядником коштів державного бюджету, здійснити заходи для повноцінного функціонування Міністерства, зокрема, затвердити кошторис та почати формувати штат, а також реалізовувати бюджетні програми за напрямами, що були передані від Мінсоцполітики до Мінветеранів.

Міністерство соціальної політики України

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