Субсидії і пільги будуть монетизовані, це кошти людей, – Володимир Гройсман

Процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено. Ці кошти – це державна підтримка, і вона належить людям. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Люди мають державну підтримку на оплату послуг. Це важливо. Статистика говорить таке: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це направили 5,7 млрд грн, – сказав Володимир Гройсман. – Це гроші людей. Треба аби люди отримували кошти і розуміли ціну і вартість послуг».

Глава Уряду наголосив, що процес монетизації субсидій тісно пов’язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада. Завдяки реформі децентралізації на місця переданий значний ресурс, який потрібно витратити на оновлення мереж, встановлення приладів обліку, впровадження заощадливих технологій.

«От зараз я чую, що в містах вимикають гарячу воду. Так я закликаю місцеву владу не вимикати воду, а проводити модернізацію систем. Кошти на це є», – додав Володимир Гройсман.

Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг. Робота в цьому напрямку почнеться, за словами Глави Уряду, вже з жовтня поточного року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України