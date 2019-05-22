Уряд унормував питання виплати пенсій і грошової допомоги військовослужбовцям силових структур

22 травня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”, згідно з якою порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, а також членам їхніх сімей, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. № 393, приведено у відповідність до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Цим нормативно-правовим актом забезпечується право на зарахування до вислуги років у пільговому обчисленні (один місяць за три місяці) часу проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також доповнено порядок обчислення вислуги років новоствореною силовою структурою – Службою судової охорони.

Міністерство соціальної політики України