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Мінсоцполітики вимагає від надавачів послуг коректно проводити нарахування одержувачам субсидії

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Субсидіанти, які мали невикористані субсидії за жовтень 2018 – січень 2019 року, мали право скористатися ними до кінця опалювального сезону, тобто протягом лютого-квітня 2019 року. Тому борги, які виставили у червні таким домогосподарствам надавачі комунальних послуг, є незаконними.

Якщо станом на травень в особистих кабінетах субсидіантів була переплата, а у червні з’явився борг, це привід для одержувачів житлових субсидій вимагати у газовиків, тепловиків та інших надавачів комунальних послуг перерахунку.

Дізнатися причину походження боргу можна запросивши у комунальників помісячну роздруківку з інформацією: яка соціальна норма, скільки газу, води, тепла, світла фактично спожито домогосподарством, скільки сплачено, а скільки зекономлено. На основі цих даних можна визначити правомірність виставлення заборгованості та причин її виникнення.

Червневі платіжки за газ, електроенергію, воду та опалення у одержувачів субсидії з мінусом можливі лише у трьох випадках.

По-перше, заборгованість у червневій платіжці могла з’явитися у тих людей, які за травень не сплатили рахунки за комунальні послуги.

По-друге, сім’ї, які споживають більше за надані їм соціальні нормативи, повинні доплатити за фактично спожиту послугу понад норму.

По-третє, якщо у субсидіанта до початку опалювального сезону (2018-2019 рр.) була накопичена заборгованість і не сплачена протягом зими. Така заборгованість субсидією не покривається і повинна сплачуватися субсидіантом самостійно.

Міністерство соціальної політики України

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