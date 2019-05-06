Урядом урегулювано питання призначення пенсії державним службовцям

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб”, якою передбачено право на пенсію державним службовцям, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII „Про державну службу” займали посади державної служби і не одержували пенсію державного службовця, призначену раніше згідно із Законом України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ „Про державну службу”, а продовжували працювати на державній службі.

Міністерство соціальної політики України