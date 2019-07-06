Нас цікавить питання водозабезпечення Донбасу і «режим тиші» під час жнив, – Геннадій Зубко

Серед ключових питань по Донбасу питання інфраструктури – збереження водопостачання від Сіверського Донця до Маріуполя, а також безумовне забезпечення «режиму тиші» під час жнив.

Про це написав на своїй сторінці у FB Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами зустрічі з головою української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Леонідом Кучмою.

«Питання інфраструктури: головне – збереження водопостачання від Сіверського Донця до Маріуполя. На сьогодні газо-, тепло-, електропостачання до ОРДЛО немає. Для недопущення гуманітарної та екологічної катастрофи, особливо у літній період, водозабезпечення має бути збережене. Друге питання, яке напряму впливає на економіку Донецької та Луганської областей, безумовне забезпечення «режиму тиші» під час жнив. Для збору врожаю фермерські господарства очікують припинення вогню», – наголосив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що питання, які піднімаються на Тристоронній контактній групі, Уряд розглядає виключно в рамках рішень РНБОУ та директив МЗС, відповідно до рішень нормандського формату і Мінського протоколу.

Служба Віце-прем'єр-міністра України