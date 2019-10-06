Кошти місцевих бюджетів мають працювати на розвиток громад, а не залежуватися на банківських депозитах, – Геннадій Зубко

Сьогодні деякі місцеві бюджети стають не інструментом розвитку інфраструктури, а працюють на фінансову систему, коли голови кладуть кошти на депозити, а отримані відсотки стають їхніми прибутками. Насправді люди чекають не фінансових прибутків. Люди чекають реальних змін у якості життя. Про це в інтерв’ю інформагентству Українські новини заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, минулого року доходи місцевих бюджетів зросли на 22% порівняно з 2017 роком. А тому Уряду не байдуже, наскільки раціонально місцева влада розпоряджається цими коштами. У першому кварталі цього року порівняно з відповідним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 21%. Якщо порівняти 2017-й і 2018 роки, то за підсумками першого доходи місцевих бюджетів становили 192 млрд гривень доходів, а за підсумками другого – 234 млрд гривень. В абсолютному вимірі – це 42 млрд гривень різниці.

«Якщо у громаді хочуть побудувати школу – ми пропонуємо новий стандарт навчального закладу щодо дизайну, інфраструктури, енергоефективності, безбар’єрності. І ведемо мову не лише про саму школу, а й про спортивні майданчики, навчальні майстерні, театри, які вже існують в опорних школах. Щодо ЦНАПів – це новий стандарт, новий підхід до самої будівлі, де люди відчують абсолютно іншу якість електронної послуги. Охорона здоров’я – то ми говоримо про первинку, про нову сучасну сільську амбулаторію. І ми повертаємо до села сімейного лікаря. Тому для того, щоб кошти не зберігались на рахунках, ми запропонували органам місцевого самоврядування купувати облігації внутрішньої державної позики. Це дає можливість фінансової стабілізації та отримання прибутку. Досить годувати банківську систему», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, Уряд не може диктувати, що саме мають робити на місцях, тому що це та свобода, яка й дає можливість розвиватися.

«Сьогодні ми формуємо державну політику, закладаючи кошти, котрі дозволяють залучити співфінансування від громад. Це стосується, наприклад, Держфонду регіонального розвитку. Ми підтримуємо освіту, охорону здоров’я, комунальні підприємства, реконструкцію мереж та розбудову дорожньої інфраструктури. Але ми також змушуємо органи місцевого самоврядування дофінансовувати ці проекти з місцевого бюджету. Тільки це дасть загальний ефект», – зазначив урядовець.

Служба Віце-прем'єр-міністра України