Уряд схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію, – Прем’єр-міністр

Кабінет Міністрів України схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію з 1 липня – часу введення ринку електроенергії. Про це в ефірі телеканалу «Віта» (Вінниця) сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Парламент у 2017 році ухвалив закон про ринок електроенергії. Уряд зобов’язаний вжити всіх заходів, аби з 1 липня ринок запрацював. Але! Не можна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість – це наш чинник зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, аби не допустити підвищення ціни для населення і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор має ухвалити свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив Уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде», – запевнив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України