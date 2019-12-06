Павло Петренко: Працюють спрощені процедури виїзду з дитиною на відпочинок за кордон

Сумлінні батьки, які виконують свої батьківські обов’язки, можуть скористатися прийнятими минулого року новаціями законів #ЧужихДітейНеБуває щодо тимчасового виїзду з дитиною за кордон. Про це, відповідаючи на запитання про ініціативу Мін’юсту та Уряду Володимира Гройсмана #ЧужихДітейНеБуває, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, законодавство чітко регламентує 3 можливості тимчасового виїзду з дитиною за кордон на відпочинок чи лікування за спрощеним порядком.

«Перша з них стосується батька чи матері, з якими проживає малюк. Якщо ви не перешкоджаєте другому з батьків бачитися з дитиною, ви можете поїхати з дитиною, наприклад, на відпочинок чи навчання строком до 1 місяця, навіть якщо другий з батьків не дає згоди», – зауважив Міністр юстиції.

Для цього достатньо рекомендованим листом повідомити того з батьків, хто живе окремо, якщо відоме місце його проживання та якщо він не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, про те, куди ви їдете з дитиною, на скільки і з якою метою. Під час виїзду слід пред’явити рішення суду або органу опіки і піклування про визначення місця проживання дитини.

Друга ситуація – тоді, коли той з батьків, хто не живе з дитиною, має заборгованість зі сплати аліментів. У такому разі тимчасово виїхати за кордон з дитиною стало простіше. Для цього достатньо отримати в органах виконавчої служби довідку про наявність заборгованості з боку іншого з батьків більше 4 місяців та пред’явити її прикордонникам.

«Якщо дитина тяжко хвора чи має інвалідність, строк заборгованості скорочується до 3 місяців. Однак при виїзді треба буде надати довідку про відповідний стан здоров’я дитини», – додав очільник Мін’юсту.

Він також звернув увагу, що чинне законодавство дає можливість виїхати за кордон з малюком і тому з батьків, хто не проживає з дитиною. Це – третій передбачений законом випадок. Однак ключовою умовою тут є повне виконання батьківських обов’язків і відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

У разі відповідальної сплати аліментів такому батьку чи матері слід рекомендованим листом надіслати прохання до того з батьків, з яким проживає дитина, про надання нотаріально посвідченої згоди. Якщо в десятиденний термін після отримання листа згоди не було надано, дозвіл можна отримати через суд. Такі згоду або дозвіл треба пред’явити прикордонникам.

«І я особисто, і команда Володимира Гройсмана готові й далі вживати всіх заходів та запроваджувати нові законодавчі ініціативи, щоб забезпечити захист прав дітей та відповідальних батьків», – наголосив Павло Петренко.

Міністерство юстиції України