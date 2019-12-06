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Уряд виділив гроші на придбання близько 500 квартир для учасників бойових дій, переселенців і майданівців

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Кабінет Міністрів України схвалив рішення про перерозподіл коштів і забезпечення придбання близько 500 квартир для учасників АТО та ООС, переселенців і майданівців, а також для родин загиблих воїнів. Більшість з майбутніх власників помешкань чекали на житло десятки років.

«Раніше кошти направлялися будівельникам, будували там, де була земля, і люди отримували квартири інколи в інших населених пунктах. Зараз гроші видають безпосередньо людям, – сказав Володимир Гройсман. – Гроші ходять за людиною».

Він наголосив, що стратегічне завдання Уряду – забезпечення зростання економіки – сприятиме подальшому розвитку подібних програм підтримки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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