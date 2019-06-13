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Мінветеранів здійснюватиме моніторинг якості надання медичних послуг для учасників бойових дій

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Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме моніторинг якості надання медичних послуг для учасників бойових дій. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів під час обговорення питань медичного забезпечення та реабілітації учасників бойових дій спільно з керівниками обласних госпіталів ветеранів війни та за участі МОЗ. Захід був ініційований Міністерством у справах ветеранів.

«Наша мета полягає в створенні ефективної системи надання медичних послуг для ветеранів. Зокрема, ми запропонували до обговорення формат, коли п’ять опорних шпиталів у тісній співпраці з медичними вищими навчальними закладами, що дозволить поєднати науку та практику, надаватимуть комплексне медичне забезпечення ветеранам», – зазначила Ірина Фріз та додала, що Мінветеранів також буде здійснювати співпрацю з обласними центрами з реабілітації, що працюють за комплексними програмами.

«Ми підтримуємо тезу Уляни Супрун щодо формування єдиного медичного простору, в якому «гроші йдуть за пацієнтом», в нашому випадку – за ветераном. Тобто додатковий пакет послуг для ветерана буде сплачувати Мінветеранів, але там, де ветеран хоче отримати лікування», – повідомила Ірина Фріз та наголосила, що Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме моніторинг якості надання медичних послуг для учасників бойових дій.

Міністерство у справах ветеранів України

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