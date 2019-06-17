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Зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату щонайменше вдвічі, – Володимир Гройсман

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Зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні щонайменше вдвічі, заявив в ефірі телеканалу ICTV Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хотілося б, аби кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і придбати те, що потрібно. Мені вдалося зробити з 50 доларів мінімальної зарплати - 150 доларів. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів. Я знаю, як це потрібно зробити далі», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що друкарський станок – це не сценарій роботи Уряду. «Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів! Тільки економіка – за рахунок детінізації і інвестицій», - додав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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