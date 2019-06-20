Глава Уряду про введення граничної ціни на тепло: Є всі можливості надавати споживачу справедливу платіжку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує опрацювати можливості введення в Україні граничної ціни на тепло і гарячу воду вже з наступного опалювального сезону з метою, по-перше, приведення цін на цей ресурс до обґрунтованого рівня, а по-друге – захисту споживачів від завищених тарифів. Про це Глава Уряду сказав під час засідання Кабінету Міністрів.

Він зауважив, що сьогодні Уряду вдалося змусити НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення. Зараз вона майже однакова для всіх регіонів. Натомість ціна на тепло – різна. І подекуди різниця становить 2 рази і більше. Ситуація ускладнюється ще й тим, що теплокомуненерго є фактичним монополістом. «Коли людина отримує платіжку в 2,5 тис. грн (за тепло), а могла б отримувати 1,3 тис. – жалітися їй нікому. Просто йде і платить. Платить за безгосподарність!» – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що якість комунальних послуг і їхня справедлива вартість – пряма відповідальність місцевої влади. «Ми збільшили місцеві бюджети в 4 рази, – зазначив Прем’єр-міністр. – Людей в громадах треба поважати. Даю доручення Міністерству юстиції, Міністерству регіонального розвитку, будівництва ЖКГ внести питання економічно обґрунтованого обмеження цін на тепло і гарячу воду з наступного опалювального сезону. Треба проінспектувати системи виробництва тепла і зробити висновки».

За розрахунками Уряду введення такого обмеження дозволить зменшити вартість тепла на 15-20%.

«Зараз є всі можливості дати людині чесну платіжку. Я на цьому наголошую. Прошу професійно до цього підійти. Якщо ТКЕ завищує ціну, то це треба сказати! Це відповідальність конкретного мера і ТКЕ. Не можна ворочати мільярдами і не думати про те, яку якість послуг отримує людина. Для мене головне – захистити споживача».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України