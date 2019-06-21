Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям – пріоритет оборонного бюджету України

Сьогоріч понад 5% ВВП України спрямовано на безпеку та оборону. Серед пріоритетних напрямків оборонного бюджету – забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, підвищення зарплат та пенсій для них, що передусім необхідно для збереження професійного ядра Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших силових структур. Про це під час робочої поїздки до військової частини 3055 Національної гвардії України (м. Рівне) повідомила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Завдяки вашій стійкості, силі духу, хоробрості маємо можливість нині жити під мирним небом України. Для мене сучасний український солдат, окрім того, що це патріот і професіонал, ще й забезпечений та впевнений у власному майбутньому захисник Вітчизни. З боку Уряду працюємо над тим, аби саме такий образ бійця став реальністю», – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Інформуючи про взаємодію з НАТО, Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що з початку російської агресії проти України Північноатлантичний альянс надає нашій державі важливу політичну, практичну та консультативну підтримку.

«Комплексний пакет допомоги НАТО – це 13 галузей співпраці та 40 цільових напрямків, що працюють на зміцнення нашої обороноздатності. Країни НАТО через 10 трастових фондів виділили майже 40 млн євро на підтримку України. А допомога у підготовці та оснащенні перевищує один мільярд доларів», – наголосила вона.

За її словами, наразі понад 500 іноземних інструкторів із держав-членів НАТО займаються підготовкою окремих підрозділів Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки й оборони. Окрім того, держави-члени НАТО передають Україні зразки сучасної, у тому числі летальної зброї – протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», автомобілі підвищеної прохідності, шпиталі, хірургічне обладнання, фізіотерапевтичні кабінети та багато іншої допомоги, розповіла Віце-прем'єр-міністр.

Окремо вона акцентувала увагу на тих кроках, що вже вдалося реалізувати у сфері забезпечення рівності чоловіків та жінок у силовому секторі, а також на зміні підходів щодо підготовки військовослужбовців з урахуванням гендерного компоненту. Зокрема, йшлося про унікальний пілотний проект з уніфікації підходів щодо викладання гендерної тематики, до якого долучились 10 навчальних закладів сектору безпеки і оборони, а це складає майже третину всіх вищих навчальних закладів сектору безпеки і оборони України. «Проект уже демонструє успішні результати», – підкреслила Віце-прем'єр-міністр.

Під час дискусії військовослужбовцями було порушено й низку проблемних питань щодо впровадження на місцях принципів рівності між чоловіками й жінками.

Військовослужбовці наголосили на двох проблемних моментах – відсутності форми для жінок-військовослужбовців, у зв’язку з чим усім нацгвардійкам доводиться перешивати її на себе за власний рахунок, а також відсутності окремих вбиралень для жінок, які у деяких приміщеннях ще не обладнані.

Під час візиту до в/ч 3055 Іванна Климпуш-Цинцадзе також відвідала солдатську їдальню, кінологічний центр та лазарет для військовослужбовців.

Довідково

23 серпня 2018 року, у День державного прапора України, у Рівному було створено першу в області військову частину Національної гвардії України.

Окремий стрілецький батальйон – військова частина 3055, створена на базі 3-го батальйону 2-ї Галицької бригади Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Частина виконує завдання з охорони громадського порядку, конвоювання підсудних і засуджених та охорони державних установ. Окрім того, планується введення роти з охорони громадського порядку у місті Сарни.

Раніше військова частина з таким номером дислокувалася у місті Євпаторія. Після анексії Криму вона була виведена з окупованої території.

Військові бригади беруть активну участь у виконанні бойових завдань у зоні ООС.

Служба Віце-прем'єр-міністра України