Уряд фіналізував механізм підвищення пенсій громадянам з великим стажем і невеликими зарплатами вже з 1 липня, – Володимир Гройсман

Кабінет Міністрів України фіналізував рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але невеликі пенсії – через невеликі зарплати. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Всі процедурні моменти будуть узгоджені вже на найближчому засіданні Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що підвищення пенсій – це черговий етап пенсійної реформи. Про його необхідність Володимир Гройсман говорив ще в січні 2018 року – під час робочої поїздки до Маріуполя. Тоді, після проведення перерахунку для понад 10 млн пенсіонерів, а також після ухвалення рішення про підвищення пенсій військовим пенсіонерам, категорія працівників з невеликими пенсіями і великим стажем залишалася найбільш незахищеною.

«Тоді в Маріуполі я казав, що залишається завданням – підвищити пенсії тим, хто має великий стаж, але заробляв невеликі гроші. І це завдання мало бути виконане у 2019 році, – сказав Володимир Гройсман. – Ми можемо сказати, що ми знайшли рішення, аби відновити справедливість».

За словами Глави Уряду, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. В середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.

«Всі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні Уряду», – додав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України