Глава Уряду доручив Мінрегіону і Держаудитслужбі провести аудит кожного ТКЕ на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води. Глава Уряду озвучив доручення в рамках запровадження програми «Чесна платіжка» і встановлення гранично обґрунтованого рівня вартості Гкал в 1400 грн.

«Проведіть аудит, і потім кожен чиновник хай виходить на трибуну і говорить, що у нього все обґрунтовано, що немає втрат і ніхто не виводить гроші в офшори, – сказав Володимир Гройсман. – Аудит і контроль, будемо обговорювати. Але залишати ситуацію такою, що люди у безвиході і платять, не можна. Треба дбати про людей – в першу чергу!»

Він нагадав, що в результаті реформи децентралізації місцеві бюджети зросли в 4 рази. Тож гроші на модернізацію є. «Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування. Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає! – сказав Володимир Гройсман. – А ТКЕ тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити! Причому платити не Уряду, а місцевим структурам!»

Глава Уряду наголосив, що в рамках програми «Чесна платіжка» будуть оприлюднені всі власники ТКЕ, аби люди знали «місцевих комунальних баронів, що наживаються на споживачах».

Довідково

Сьогодні, 26 червня, Кабінет Міністрів ініціював запровадження програми «Чесна платіжка», яка обмежує ціну Гкал тепла до 1400 грн і є реальним механізмом боротьби із свавіллям і безгосподарністю місцевих чиновників.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України