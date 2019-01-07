В Україні підвищився розмір мінімальної пенсії

З 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1 564 гривні.

Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет.

Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня мінімальна виплата для пенсіонерів виросте ще на 74 грн до 1638 грн.

Крім того, з 1 липня 2019 року Кабінет міністрів встановив доплати до пенсій для осіб з великим трудовим стажем.

Згідно з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше 2 тис грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років та жінок зі страховим стажем щонайменше 30 років.

Нагадуємо:

З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій.

Як заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева раніше, підвищення в середньому становило 255 гривень

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/1/649208/