Степан Полторак перевірив хід будівництва гуртожитків покращеного планування для військових 80-ї окремої ДШБ

1 липня, в рамках робочої поїздки на Львівщину Міністр оборони України Степан Полторак перевірив хід будівництва гуртожитків покращеного планування та об’єктів військової інфраструктури для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Ми працюємо над вдосконаленням системи забезпечення житлом військовослужбовців, тому що існуюча система, коли ми маємо купити на рік 1500 – 2000 квартир, а черга на житло 47 тисяч – не дає змоги працювати найбільш результативно», – наголосив Міністр оборони України.

Для львівських десантників зводяться два гуртожитки на суму близько 16 мільйонів гривень кожен. Будівельні роботи тривають за графіком. Наразі готовність однієї будівлі складає 92%, другої –75%. Орієнтовні терміни завершення їх будівництва – до 10 липня та середини липня поточного року відповідно.

Окрім того, цьогоріч у військовій частині розпочато капітальний ремонт їдальні. Для виконання робіт на цьому об’єкті виділено близько 22 млн гривень. Завершення капітального ремонту їдальні заплановано на липень наступного року.

Міністерство оборони України