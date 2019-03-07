Перерахунок пенсій з 1 липня – ще один крок змін, ми продовжимо підвищувати пенсії, – Володимир Гройсман

Перерахунок пенсій з 1 липня для категорій пенсіонерів, які мали великий стаж, але невисокі зарплати – це черговий крок змін в пенсійній системі. І Уряд наразі дбає про соціальне забезпечення українського пенсіонера. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що це вже п’ятий перерахунок. І він торкнувся не тільки пенсіонерів з невеликими пенсіями, які відтепер стануть не менше 2 тис. грн, а й чорнобильців. Для деяких категорій ліквідаторів пенсії зростуть вдвічі, запевнив Глава Уряду.

«Я соціальний Прем’єр, і це мені болить. Хочу, аби ми прискорювалися в цьому питанні», – зазначив Володимир Гройсман.

Він також анонсував чергові підвищення пенсій – з 1 січня 2020 року на 25% для військових пенсіонерів, а наступний масовий перерахунок пенсій відбудеться автоматично 1 березня 2020 року.

Довідково

З 1 липня зростуть пенсії для 33 тис. військовослужбовців ліквідаторів на 2-5 тис. грн. Якщо розмір їхньої пенсії становив 3,8-5,5 тис. грн, стане – 5,8-10,5 тис. грн.

Також зростуть пенсії 43 тис. осіб, що отримали інвалідність внаслідок війни (АТО та ООС). Якщо нарахування були 3,5-4,4 тис. грн, стане - 5,6-10,1 тис. грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України