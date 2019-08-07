Підвищення пенсій – це закон, а не разова акція, – Володимир Гройсман

Підвищення пенсій в Україні – це узаконена норма запропонованих Урядом змін до пенсійної системи, які втілюються з осені 2017 року. Саме тому це не разова акція, а процес, який закріплений законодавчо, а значить, не буде відмінений через політичні віяння. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

Глава Уряду наголосив, що підвищення пенсій з 1 липня, яке торкнулося здебільшого людей, які мали великий стаж, але невеликі зарплати, – це не разова акція.

«Це вже 5 підвищення! Нічого відміняти не потрібно, – зазначив Володимир Гройсман. – Це системний крок».

Довідково

З 1 липня поточного року збільшено пенсію для жінок, які мають стаж 30 років і більше, і чоловіків, які мають стаж 35 років і більше, але мали невеликі зарплати протягом робочого часу. Окрім того, з 1 липня зростуть пенсії для 33 тис. військовослужбовців ліквідаторів на 2-5 тис. грн.

Якщо розмір їхньої пенсії становив 3,8-5,5 тис. грн, стане – 5,8-10,5 тис. грн. Також зростуть пенсії 43 тис. осіб, що отримали інвалідність внаслідок війни (АТО та ООС). Якщо нарахування були 3,5-4,4 тис. грн, стануть – 5,6-10,1 тис. грн.