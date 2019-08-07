Прем’єр-міністр: Ми забрали з тарифів складову неефективності

Кабінет Міністрів України, встановлюючи граничну вартість послуг на постачання тепла і гарячої води споживачам, забрав «неефективну» складову, яка збільшувала тарифи і змушувала українців платити більше. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми зрізали неефективність, за яку мали платити люди, – зазначив Володимир Гройсман. – Ми прийняли рішення, що тариф (за Гкал тепла) має бути не більше 1400 грн. Це буде економія. Ми назвали це «Чесна платіжка». Ми змусимо «комунальних баронів» привести вартість тепла у відповідність».

Глава Уряду наголосив, що результати аналізу вартості тепла в різних регіонах показали, що деякі компанії, які постачають ресурси, зареєстровані в офшорах. «І я попросив мерів міст зануритися у проблеми і з’ясувати ситуацію. Це принципово важливо, – сказав Володимир Гройсман. – Ціна газу для всієї країни рівна. І я не розумію, чому при однаковій ціні газу в одному місті ціна гігакалорії тепла становить 1300 грн, а в іншому – понад 2000 грн. Зараз ціни на газ – у нижній точці».

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду в Україні встановлюються граничні ціни на 1 Гкал тепла на рівні 1400 гривень за наявності лічильника або 35,21 грн за 1 кв. м у разі відсутності лічильника. На гарячу воду – 83,66 грн за 1 куб. м за наявності сушарок та підключення їх до систем постачання гарячої води, 75,74 грн за 1 куб. м – у разі їх відсутності.

Окрім того, Кабінет Міністрів України в рамках ініціативи встановлення справедливих цін на тепло і гарячу воду для українців відкрив реєстр власників теплокомуненерго по всій країні і розпочинає масові перевірки формування тарифів на місцях. Коментуючи це рішення, Прем’єр-міністр відзначав, що зараз завдання, аби рішення щодо встановлення справедливої ціни було реалізоване. Глава Уряду також звернувся до міських голів з вимогою проаналізувати формулу тарифів, вичистити звідти всі корупційні складові і дати людям чесні платіжки. «Нас обирають люди задля того, аби ми якісно виконували роботу», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України