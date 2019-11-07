Володимир Гройсман про водопостачання Донбасу: Ухвалено низку рішень, які дозволили вирішити цю життєво важливу для людей проблему

Питання водопостачання Донбасу отримало рішення. Як повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, подача ресурсу здійснюватиметься споживачам вже за кілька годин.

«Нарешті нам вдалось почати відновлювати водопостачання Донбасу. На рівні Президента та Уряду було прийнято низку рішень, які дозволили вирішити цю життєво важливу для людей проблему. Дякую за роботу Володимиру Кістіону, Ігору Насалику, Миколі Чечоткіну та Едуарду Кругляку. Сподіваюсь, що вже за декілька годин люди на Донбасі будуть з водою», – зазначив Володимир Гройсман.

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У квітні поточного року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи у Маріуполі, ознайомився з роботою одного з підрозділів КП «Вода Донбасу», яке є одним з ключових постачальників питної води в населені пункти регіону. Під час спілкування з керівництвом компанії Глава Уряду дізнався про існуючі ризики вимкнення електрики і доручив опрацювати питання недопущення збоїв. У червні, після проведення консультацій з профільними міністерствами й відомствами, було запропоноване рішення надати КП «Вода Донбасу» статус «захищеного споживача», який унеможливлює вимкнення електрики на об’єктах і підрозділах підприємства. Як зазначив Глава Уряду, люди мають отримати воду максимально швидко.

5 липня поточного року Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження постачання електроенергії комунальному підприємству «Вода Донбасу». Як зазначали в Уряді, збій у постачанні електроенергії спричиняє перебої із постачанням води, а це у свою чергу обумовлює не тільки соціальне невдоволення мешканців, а й несе загрози санітарно-епідеміологічного і техногенного характеру. Знеструмлення КП «Вода Донбасу» – це знеструмлення 9 фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що знаходяться на території, підконтрольній українській владі.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України