Збільшені виплати пенсіонерам, котрі мають великий стаж, здійснюватимуться на постійній основі

Збільшені з 1 липня виплати пенсіонерам, котрі мають великий страховий стаж, але отримували невеликі заробітні плати, будуть здійснюватися на постійній основі. Про це в ефірі «5 каналу» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«У цьому році ми зробили перші кроки до вирішення проблеми пенсійного забезпечення тих людей, котрі мають великий страховий стаж, але через те, що свого часу отримували низькі заробітні плати, розмір їхньої пенсії був невисоким», – сказав він.

Павло Розенко нагадав, що у березні і квітні для цієї категорії громадян були здійснені одноразові додаткові виплати. "А тепер жінки, котрі мають не менше 30 років страхового стажу, і чоловіки, котрі мають не менше 35 років стажу, отримуватимуть пенсію не нижче 2 тисяч гривень на постійній основі, – зазначив Віце-прем’єр-міністр. – Виплати будуть здійснені в межах доходів Пенсійного Фонду і не вплинуть на збільшення дефіциту його бюджету», - наголосив він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України