Ціни на газ в Україні знижуються третій місяць поспіль, – Володимир Гройсман

Ціни на газ в Україні знижуються третій місяць поспіль – за вольовим рішенням Уряду і згідно зі світовими тенденціями. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Обмеження відбувається з травня. Цього місяця зниження становитиме майже 700 грн. Травень, червень, липень, сподіваюсь що і в серпні буде зниження. Поставлене завдання – знижувати ціни», – сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду також нагадав, що, окрім зниження ціни на газ, персональною відповідальністю керівництва НАК «Нафтогаз України» є накопичення достатнього обсягу газу для проходження опалювального сезону, а також забезпечення транзиту по газотранспортній системі.

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