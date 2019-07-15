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Глава Уряду ініціюватиме створення Державного фонду майбутнього для фінансування потреб здоров’я і освіти дітей

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціюватиме створення Державного фонду майбутнього, головними цілями якого буде фінансування програм захисту здоров’я дітей і освіти. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «СТБ».

Глава Уряду наголосив, що законопроект створення Держфонду має стати одним з перших законопроектів для нового Парламенту.

«Один з перших законопроектів – створення Державного фонду майбутнього. Його наповнення – доходи за користування надрами, від приватизації, частини доходів великих підприємств і підприємців. Гроші фонду мають використовуватися на дві цілі – здоров’я дітей і освіта», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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