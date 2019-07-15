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Мінрегіон профінансує оновлення майже 300 шкіл, дитсадків та лікарень в 9 областях України

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У рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України реалізує соціально значущі проекти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Це проекти оновлення шкіл, дитсадків, лікарень та житла для внутрішньо переміщених осіб та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз у рамках програми вже схвалено фінансування 294 проекти загальною вартістю понад 7 млрд грн.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Продовжуємо реалізацію регіональних проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Вже схвалено до реалізації 294 проекти в 9 регіонах України загальною вартістю понад 7 млрд грн. Це проекти з оновлення важливої соціальної інфраструктури в областях: шкіл, дитсадків, лікарень тощо», - зазначив він.

Відтак згідно з програмою розподілено фінансування на:

- майже 150 шкіл та дитячих садків - реконструкція, капітальний ремонт або термомодернізація;

- оновлення близько 80 лікарень, поліклінік, медамбулаторій;

- реконструкцію або капремонт інших об’єктів соцінфраструктури: місцевих рад, палаців спорту та інших закладів культури, бібліотек, стадіонів та інших спортивних споруд тощо.

У розрізі регіонів це: 10 проектів у Дніпропетровській області, 156 проектів у Донецькій області, 28 проектів у Запорізькій області, 5 проектів у Київській області, 48 проектів у Луганській області, 5 проектів в Одеській області, 9 проектів у Полтавській області, 31 проект у Харківській області, 2 проекти у Херсонській області.

Кабінет Міністрів України

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