Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках приведено у відповідність до чинного законодавства

Уряд на засіданні 17 липня 2019 року вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596.

Передбачається, що номери поточних рахунків, на які зараховуватимуться суми пенсій та грошової допомоги, можуть містити не більше ніж 29 літерно-цифрових символів.

У разі подання списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки в електронній формі передбачається застосовування кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які містять вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу.

Міністерство соціальної політики України