Мінветеранів: Важливо досягти комплексності підходу в наданні послуг та сервісів ветеранів

Заступник Міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк провела селекторну нараду із керівниками профільних відділів обласних державних адміністрацій, які займаються питаннями соціального захисту ветеранів та членів їхніх родин.

Під час наради Оксана Гаврилюк поінформувала обласних чиновників щодо змін, які будуть внесені в Державну цільову програму з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації, на період до 2023 року.

«Ми розробили зміни, які допоможуть отримати нове бачення Державної цільової програми, отримати дієві інструменти її реалізації. Таким чином ми хочемо досягти комплексності підходу в наданні послуг та сервісів ветеранів, реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів та членів їхніх родин», - зауважила заступник Міністра у справах ветеранів під час наради.

Вона окремо зупинилася на ряді питань, зокрема, мова йшла про створення та запровадження реєстру ветеранів, на базі якого буде створено онлайн-платформу Е-ветеран, розбудову Національного центру захисту психічного здоров’я для ветеранів, на його базі Центру підготовки фахівців, які надалі будуть працювати з ветеранською спільнотою. Також вона наголосила на необхідності залучення ветеранів до спортивної реабілітації, зокрема до участі в «Іграх Нескорених», а також потребі створення гідних умов для занять спортом учасникам бойових дій з інвалідністю, ветеранам на візках.

Крім того, Оксана Гаврилюк підкреслила, що ефективними майданчиками для комунікації представників державних інституцій та недержавних, які надають послуги та сервіси ветеранам, на місцях мають стати ветеранські простори. Їх створення та розбудова також передбачена змінами до Державної цільової програми.

Важливим питанням стала програма декомпресії, а також напрямок супроводу військовослужбовців на етапі їхнього переходу від військової кар’єри до цивільної.

Під час селекторної наради представники областей змогли поставити представнику керівництва Мінветеранів свої нагальні питання та отримати на них відповіді.

Міністерство у справах ветеранів України