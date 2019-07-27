Серпнева ціна на газ має стати основною для наступного опалювального сезону, – Володимир Гройсман

Серпнева вартість газу для споживачів, передусім населення, має стати основною для наступного опалювального сезону, оскільки зараз іде основна закупівля палива, і вона відбувається по сприятливій закупівельній вартості. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він нагадав, що з травня ціна на газ знизилася загалом на 25%. І в серпні прогнозовано подальше зниження.

«Прогноз на серпень – буде зниження. І це має бути ціною на наступний опалювальний сезон. Зараз іде закупівля газу. Отже, він куплений буде дешевше, аніж він купувався досі», - сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України і враховуючи дані Української енергетичної біржі – станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» – 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив: «Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили «Нафтогаз» продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України