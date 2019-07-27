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До опалювального сезону вже підготовлено половину об’єктів житлового і соціального сектору, - Геннадій Зубко

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Станом на 15 липня до опалювального сезону вже підготовлено половину об’єктів житлового і соціального сектору. Зокрема, 49,5% — житловий фонд і 52% — об’єкти соціальної сфери (заклади освіти, дошкільної освіти, охорони здоров’я).

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на нараді з підготовки до опалювального сезону під головуванням Прем’єр-міністра України.

До 1 жовтня має бути 100% готовність об’єктів

Підготовка навчальних та дошкільних закладів освіти має бути завершена до 1 вересня.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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