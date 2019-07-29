Урядом затверджено нові розміри пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675, якими передбачено з 1 січня 2020 року збільшити частку єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві (з 9,3759 до 9,5727), за рахунок зменшення частки цього внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (з 5,0026 до 4,8058).

Крім того Урядом за погодженням зі сторонами соціального діалогу тимчасово на один місяць (серпень 2019 року) вводиться пропорції розподілу єдиного внеску у розмірі 0,1321 відсотка (на страхування на випадок безробіття) та 14,2464 відсотка (на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків).

Прийняте рішення дозволить Фонду соціального страхування України погасити заборгованість з виплати матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Міністерство соцiальної політики України