НАК «Нафтогаз» зобов’язаний у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн

АК «Нафтогаз України», відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, зобов’язаний у серпні знизити ціну природного газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, з червня НАК «Нафтогаз» зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:

1. Мінекономрозвитку – середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ

2. Українська енергетична біржа – газ на серпень у липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ

3. НАК «Нафтогаз» – газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень, 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ

4. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Найнижчою виявилася ціна НАК «Нафтогаз». Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 3 квітня цього року прийняв постанову №293 і зобов’язав НАК «Нафтогаз» з червня продавати для населення газ дешевше.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України