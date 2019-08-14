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Уряд врегулював питання щодо забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

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14 серпня 2019 року Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509», якою передбачено:

  • врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
  •  надати право на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти;
  • підвищити загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).

Реалізація положень постанови дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги.

Міністерство соціальної політики України

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