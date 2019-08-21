За останні роки зарплати і пенсійні виплати в Україні зросли в 2-3 рази, – Прем’єр-міністр

За період з квітня 2016 року і до серпня поточного року мінімальна зарплата в Україні зросла в 3 рази – з 1378 грн до 4173 грн, повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Сьогодні, 21 серпня, Глава Уряду під час засідання Кабінету Міністрів представив поточний стан справ в економіці, соціальній сфері, сегменті освіти, медицини, оборони і окреслив основні пріоритети, які потрібно продовжити далі.

Прем’єр-міністр наголосив, що зростання мінімальної зарплати супроводжувалося й зростанням середньої зарплати. Цьому сприяла передусім детінізація праці в Україні, а відтак і переведення працівників на так звані офіційні зарплати, які стали значним елементом захисту прав працівників.

Так, на початку 2016 року середня зарплата в Україні становила 4686 грн, а в червні 2019 року – вже 10783 грн. Зростання в 2,3 раза.

Важливо, на думку Володимира Гройсмана, і збереження зростання пенсій. За останні роки в Україні проведено декілька пенсійних перерахунків для різних категорій пенсіонерів.

«Мінімальна зарплата до 2020 року має стати 5,5 тис. грн. Я розумію, що це дискусійне питання, але це реалістична цифра. А середня зарплата в наступному році, якщо продовжувати курс реформ, сягне близько 540 доларів США, а в 2021 році – 620 доларів США. Цього можна досягнути», – наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України