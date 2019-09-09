Заступниками Міністра соціальної політики стали Олег Коваль та Сергій Ніжинський

Кабінет Міністрів України затвердив Олега Коваля та Сергія Ніжинського на посадах заступника Міністра соціальної політики України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 6 вересня.

У Міністерстві Олег Коваль відповідатиме за регіони та прозорі процедури під час взаємодії людини та держави. У сферах його компетенції – здійснення заходів щодо відкритості, доступності та зрозумілості соціального сервісу.

Сергій Ніжинський опікуватиметься напрямком міжнародної діяльності та євроінтеграцією, а також антикорупційною діяльністю та протидією торгівлі людьми.

Детальніше з біографіями заступників Міністра можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету Міністрів, в якому Міністром соціальної політики працює Юлія Соколовська. Відповідне рішення підтримав 281 народний обранець.

Міністерство соціальної політики України