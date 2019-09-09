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Заступниками Міністра соціальної політики стали Олег Коваль та Сергій Ніжинський

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Кабінет Міністрів України затвердив Олега Коваля та Сергія Ніжинського на посадах заступника Міністра соціальної політики України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 6 вересня.

У Міністерстві Олег Коваль відповідатиме за регіони та прозорі процедури під час взаємодії людини та держави. У сферах його компетенції – здійснення заходів щодо відкритості, доступності та зрозумілості соціального сервісу.

Сергій Ніжинський опікуватиметься напрямком міжнародної діяльності та євроінтеграцією, а також антикорупційною діяльністю та протидією торгівлі людьми.

Детальніше з біографіями заступників Міністра можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету Міністрів, в якому Міністром соціальної політики працює Юлія Соколовська. Відповідне рішення підтримав 281 народний обранець.

Міністерство соціальної політики України

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