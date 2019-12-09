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Міністр Юлія Соколовська обговорила із делегацією Світового банку реформи у сфері соціальної політики

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10 вересня, Міністр соціальної політики Юлія Соколовська провела зустріч із делегацією Світового банку на чолі із директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.

В ході зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрямки роботи Міністерства, а також механізми співпраці між відомством та експертами Світового банку.

За словами Юлії Соколовської, зараз на порядку денному Міністерства знаходиться багато ініціатив. Зокрема проект бюджету 2020, пошук нових підходів у виплаті соцдопомоги та надання послуг населенню, а також запровадження Е-social.

“Але головна ідея - Міністерство соціальної політики повинне збільшувати рівень підтримки найбільш вразливих верств суспільства. При цьому ми повинні створювати та посилювати існуючі стимули до роботи для працездатного населення”, - наголосила Юлія Соко

Міністерство соцiальної політики України"

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