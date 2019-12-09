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Мінсоцполітики допоможе отримати власне житло ще 35 переселенцям, які захищали територіальну цілісність України

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Міністерство соціальної політики України зможе виплатити додаткову грошову компенсацію ще 35 внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ВПО АТО).

Це стало можливим завдяки рішенню Комітету з питань бюджету Верховної Ради, який 6 вересня затвердив розподіл фінансів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів.

Таким чином Міністерство соціальної політики більше, ніж у 2 рази перевищить план на 2019 рік.

Нагадаємо, що в Державному бюджеті на 2019 рік на відповідний напрямок було передбачено видатки у сумі 25,0 млн грн, що дозволило виплатити компенсацію 24 особам з числа ВПО АТО. За рахунок вищезазначеного розподілу Міністерство додатково отримає близько 37 млн грн, що дозволить компенсувати гроші ще 35 людям.

З метою більш ефективного та профільного використання коштів за цією та іншими програмами, які стосуються житлових питань ветеранів АТО, у наступному році вказані програми Міністерством будуть передані до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.ловська.

Міністерство соцiальної політики України

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