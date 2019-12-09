Мінсоцполітики допоможе отримати власне житло ще 35 переселенцям, які захищали територіальну цілісність України

Міністерство соціальної політики України зможе виплатити додаткову грошову компенсацію ще 35 внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ВПО АТО).

Це стало можливим завдяки рішенню Комітету з питань бюджету Верховної Ради, який 6 вересня затвердив розподіл фінансів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів.

Таким чином Міністерство соціальної політики більше, ніж у 2 рази перевищить план на 2019 рік.

Нагадаємо, що в Державному бюджеті на 2019 рік на відповідний напрямок було передбачено видатки у сумі 25,0 млн грн, що дозволило виплатити компенсацію 24 особам з числа ВПО АТО. За рахунок вищезазначеного розподілу Міністерство додатково отримає близько 37 млн грн, що дозволить компенсувати гроші ще 35 людям.

З метою більш ефективного та профільного використання коштів за цією та іншими програмами, які стосуються житлових питань ветеранів АТО, у наступному році вказані програми Міністерством будуть передані до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.ловська.

Міністерство соцiальної політики України