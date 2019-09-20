Парламент ухвалив законопроект про захист прав споживачів фінансових послуг

Міністерство фінансів вітає ухвалення Верховною Радою України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» у другому читанні та в цілому.

До другого читання депутати внесли низку поправок, зокрема заборонено поширення недобросовісної реклами фінансових послуг; узгоджено окремі положення із прийнятим в цілому проектом Закону про «спліт»; поширено норми законопроекту на договори, укладені в електронному вигляді; уточнено порядок набрання чинності законопроекту в цілому та його окремих норм.

Законопроект врегульовує найболючіші питання у стосунках клієнтів та фінансових установ і усуває прогалини та неузгодженості у системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів.

Законопроект передбачає:

- встановлення повноважень державних органів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та визначення принципів захисту прав споживачів;

- надання регуляторам ринків чіткого переліку повноважень із захисту прав споживачів фінансових послуг;

- запровадження відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг;

- однакові правила для банків та небанківських установ у сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них;

- єдиний для всіх кредиторів підхід до визначення розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки;

Ухвалення Закону дозволить зміцнити довіру споживачів фінансових послуг до фінансового сектору, створить механізми захисту їх прав та інтересів, забезпечить кращу поінформованість українців про фінансові послуги, що їм пропонуються та надаються.

Міністерство фінансів України