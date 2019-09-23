Парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (№1231), який дозволить врегулювати всі правові та організаційні засади здійснення верифікації та підвищити ефективність державних виплат.

Верифікація державних виплат спрямована на те, щоб допомогу з державного бюджету отримували саме ті, кому вона потрібна. Верифікація проводиться в інтересах людей, яким дійсно необхідна допомога, та усіх чесних платники податків.

Законопроект врегульовує основні питання збору, обробки, захисту та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації та визначає основні етапи верифікації:

превентивна верифікація – верифікація при зверненні фізичної особи за призначенням за державними виплатами;

поточна верифікація – верифікація під час надання державних виплат фізичним особам;

ретроспективна верифікація – верифікація після завершення надання державних виплат фізичним особам.

Законопроект також визначає порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, порядок підтвердження та спростування відповідних рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно перерахованої державної виплати.

Прийняття Закону сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення:

підвищенню адресності;

раціональному використанню бюджетних коштів;

мінімізації бюджетних втрат від помилок та шахрайств в соціальній сфері;

автоматизації перевірки державних виплат.

Бюджетні кошти повинні витрачатись ефективно і прозоро, а допомога – надаватись адресно.

Довідково

Верифікація державних виплат – це комплекс заходів зі із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації.

Мінфін здійснює повноваження з контролю за дотриманням бюджетного законодавства у в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування визначені Бюджетним кодексом України, з дотриманням Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про банки та банківську діяльність», інших норм законодавства і лише в інтересах економічного добробуту та прав людини.

Міністерство фінансів України