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Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із бебі-боксами для жителів Донецької області

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Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль під час робочої поїздки у Краматорськ.

“Найближчим часом ми запроваджуємо експеримент – для батьків регіону, у якості пілотного проєкту, буде запроваджена монетизація “пакунку малюка”, - заявив Олег Коваль.

За словами заступника міністра, таке рішення є тимчасовим, але воно значно покращить ситуацію – оскільки за понад рік функціонування програми “бебі-боксів” для новонароджених, жодна породілля Донецької області так і не отримала пакунку малюка! “Це єдина область в Україні, де не видають бебі-бокси!”, - наголосив Олег Коваль.

“Команда Мінсоцу під керівництвом Юлії Соколовської пріоритетом вважає інтереси людей! Громадяни не повинні страждати через процедурні моменти та неузгодженості! Саме тому ми у стислі терміни знайшли оптимальне рішення”, - підкреслив заступник Міністра.

При цьому Олег Коваль запевнив, що зараз команда Міністерства соціальної політики детально вивчає процес формування та розповсюдження “бебі-боксів” і найближчим часом запропонує вихід із ситуації: “Вирішення питання буде фундаментальним, прозорим і чесним!”

Міністерство соцiальної політики України

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