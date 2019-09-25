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Особи з інвалідністю додатково отримають 82 млн гривень на засоби реабілітації в 2019 році

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Особи з інвалідністю додатково отримають 82 млн гривень на засоби реабілітації в 2019 році

Про це заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook .

“Завдяки нашим спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради люди з інвалідністю отримають додатково 82 млн грн на засоби реабілітації ще в цьому році. Після документального оформлення ці гроші направлять в регіони - щоб забезпечити додаткову потребу в технічних засобах реабілітації”, - написала Юлія Соколовська.

За словами міністра, завдяки адресному підходу „гроші ходять за людиною”, отримувачі цих послуг самі можуть обрати підприємство, де вони хочуть їх отримати. Наразі людина має підписати тристоронній договір, а також акт виконаних робіт з підприємством, щоб переконатись в якості виробленого засобу та наданої послуги.

- З каталогом технічних та інших засобів реабілітації можна ознайомитися тут: https://bit.ly/2kUlgf6

- Перелік підприємств, які виробляють технічні та інші засоби реабілітації тут: https://bit.ly/2mqyvof

«Додаткові гроші - це важливий крок, оскільки кожного року в Україні близько 600 тис. окремих категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю потребують відповідного забезпечення», - наголосила Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України

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