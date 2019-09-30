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Для переходу на накопичувальну пенсійну систему потрібна відповідна інфраструктура, - Юлія Соколовська

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Повноцінне запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні потребує створення відповідної інфраструктури.

Про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила в інтерв’ю ІА “Інтерфакс-Україна”.

“Щоб була накопичувальна система, спочатку потрібно створити дизайн: хто платить, скільки відсотків, зробити актуальні розрахунки, чи це буде вигідно людині. Плюс, накопичення – це довгі гроші, тобто збереження.. Зазвичай, це працює так, що кошти інвестуються, а значить має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в України такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що був прийнятий законопроект про спліт, яким контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів покладено на Комісію з цінних паперів фондового ринку. Це вірогідно перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямку ефективно, то за якийсь період часу зможемо запровадити і накопичувальну систему”, - сказала Юлія Соколовська.

За словами Міністра соціальної політики, впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде відбуватися з урахуванням провідних світових практик. При цьому, наголосила Юлія Соколовська, важливою є інформаційна кампанія щодо пояснення суті реформи: “Я вважаю, що з нашою пенсійною системою: хоч це накопичувальна, хоч солідарна, насправді людина не розуміє скільки вона отримає пенсії, сплачуючи ЄСВ. Це також проблема, і я б хотіла наступними місяцями цим зайнятися, просто людям пояснити, як працює наша солідарна система”.

Міністерство соцiальної політики України

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