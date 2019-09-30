Наша мета - повернути дітей у сім`ї та сімейні форми виховання, - Юлія Соколовська

Про це міністр соціальної політики України Юлія Соколовська повідомила на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Досягнення цього завдання, за словами міністра, можливе двома шляхами: (1) за рахунок підтримки сімей, які хочуть усиновити дитину та (2) за рахунок підтримки усиновлених дітей - для їхнього гармонійного особистісного та соціального розвитку.

“Захист прав та інтересів дітей, особливо тих, які залишилися без батьківського піклування є і буде одним із пріоритетів діяльності Міністерства. Але навіть найкраща турбота держави ніколи не зможе замінити домашнього затишку, лагідних материнських обіймів та надійного батьківського плеча.

Саме тому ми впроваджуватимемо реформу інституційного догляду та виховання, мета якої повернути дітей у сім`ї та сімейні форми виховання”, - наголосила Юлія Соколовська у публікації, приуроченій Дню усиновлення, який відзначається в Україні 30 вересня.

Довідково

З 2008 року понад 28 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали для себе нові родини. З них українськими сім’ями усиновлено понад 20 тис. дітей, а іноземними – понад 8,5 тис.

Водночас, ще близько 17 тис. хлопчиків та дівчаток різного віку перебувають на обліку з усиновлення і чекають на нові родини.

Міністерство соцiальної політики України