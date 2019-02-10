Ратифікація Гаазької конвенції про захист прав дітей – один із пріоритетів Міністерства соціальної політики

Ратифікація Гаазької конвенції про захист прав дітей – один із пріоритетних напрямків діяльності Мінсоцполітики. Про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський у Женеві під час робочого візиту до Міжнародної організації міграції та участі у Соціальному форумі ООН.

За словами заступника Міністра, український Уряд до 1 грудня має розробити відповідні рекомендації та активізувати роботу в цьому напрямі.

«Ратифікація Конвенції унеможливить використання фінансових схем, які існують сьогодні. Особливо це стосується посередників – перекладачів та довірених осіб, які фактично здійснюють посередницьку комерційну діяльність, заборонену законом», – наголосив заступник Міністра.

Крім того, як підкреслив Сергій Ніжинський, Конвенція не встановлює пріоритету міждержавного усиновлення, а навпаки вказує, що воно може бути здійснено лише у випадку, коли сім'я для дитини не може бути знайдена в державі її походження.

«Близько 7 років Україна не може ратифікувати Гаазьку конвенцію про захист дітей щодо питань усиновлення. Даний документ мінімізує ризики кримінальних та комерційних усиновлень», – повідомив Сергій Ніжинський.



Додатково

Зараз 98 країн є учасниками Конвенції, крім України, у тому числі США, Італія, Іспанія, Франція, Канада, Ізраїль, куди здебільшого від'їжджають усиновлені іноземцями українські діти.

Міністерство соціальної політики України