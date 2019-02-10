Повноцінне і достойне життя людей похилого віку – один з пріоритетів Мінсоцполітики на найближчі роки, - Юлія Соколовська

Забезпечення повноцінного і достойного життя людей похилого віку, а також їх підготовка до старості – один із чотирьох пріоритетних напрямків діяльності Міністерства соціальної політики на найближчі роки.

Про це міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила на заході, приуроченому Міжнародному дню людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня.

“Наше завдання – створення умов для активного життя людей похилого віку, їхнє забезпечення кваліфікованим доглядом та гідною пенсією. Ми повинні стимулювати розвиток мережі надавачів соціальних послуг для осіб похилого віку, запроваджувати новітні технології у сфері догляду за такими людьми, підвищувати стандарти геріатричних пансіонатів та сприяти залученню осіб похилого віку до різних сфер суспільного життя”, - наголосила міністр.

За словами Юлії Соколовської, старість не повинна бути причиною бідності та ізоляції. Саме тому Мінсоцполітики під її керівництвом докладе усіх зусиль, аби “активних” людей похилого віку в Україні ставало більше.

Нагадаємо, що 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. За останньою статистикою, зараз в Україні проживає понад 9,8 млн осіб старше 60 років: 3,5 млн із них чоловіки, а 6,3 млн – жінки.

Міністерство соцiальної політики України