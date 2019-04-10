Житловий фонд та об’єкти соцсфери технічно готові до опалювального сезону, - Альона Бабак

Уряд зробив все, щоб опалювальний сезон 2019/20 розпочався вчасно у всіх містах України. Календарна дата старту – 15 жовтня. Але в кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон. Оскільки все залежить від температурних режимів, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ. Про це сказала Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак.

«Органи місцевого самоврядування готові розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня. Але по факту опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче +8ºС. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики - 100%. Є певні проблеми з входженням в опалювальний період у приватних підприємств та тепловиків Донецької та Луганської областей, які Уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування», - зазначила Альона Бабак.

Довідково

За інформацією від обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 1 жовтня готовність об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року така:

Житловий фонд

з 153732 житлових будинків, що мали бути комплексно підготовлені до зими, підготовлено 153 224 будинки (99,7 % від плану). Готовність житлового фонду, який обслуговується управителями — 99,7 %, ОСББ, ЖБК або самостійно жителями – 99,5%.

Об’єкти соціально-культурного призначення

з 40 530 об’єктів готові 40 524 (99,99%). Готовність закладів освіти – 16 342(99,99%), дошкільних навчальних закладів – 12 753 (100%) та 11 429 закладів охорони здоров’я (99,96%).

Об’єкти теплопостачання

підготовлено до роботи 19 924 котельні (99,7%);

проведено капітальний ремонт або реконструкцію 322 котелень;

замінено 481 котел;

капітально відремонтовано 275 котлів;

підготовлено до роботи 19 805,9 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні);

замінено 261,98 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні);

підготовлено до роботи 5 281 центральний тепловий пункт;

створено запаси вугілля в кількості 274,8 тис. тонн та 9,7 тис. тонн рідкого палива (мазуту).

Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства

відремонтовано або замінено водопровідних мереж 1290 км та каналізаційних мереж 373,2 км;

підготовлено 2061 водопровідну насосну станцію та 2396 каналізаційних насосних станцій, 233 водопровідних очисних споруди та 724 каналізаційних очисних споруди.

Дорожньо-мостове господарство

проведено капітальний та поточний ремонту вулиць і доріг – 15 175,36 тис. м², що становить 97,6% від загального обсягу робіт;

підготовлено 6 496 одиниць спеціалізованої техніки;

підготовлено шанцевих інструментів – понад 2 680 тис. од.;

заготовлено посипкового матеріалу і реагентів – 1 114,35 тис. тонн.

Усі регіони технічно готові розпочати опалювальний сезон за винятком:

Запорізька область: не завершена підготовка 11 котелень, частини житлових будинків та ряду об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

Львівська область: залишаються не підготовлені ТЕЦ, що подають тепло жителям міст Новий Розділ та Новояворівськ;

Питання підключення опалення у містах Сміла та Шепетівка вирішується;

Донецька область — питання реструктуризації боргу НАК «Нафтогаз» на стадії урегулювання.

Міністерство розвитку громад та територій України