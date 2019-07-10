Як оформити субсидію онлайн: покрокова інструкція

Із наближенням опалювального сезону Міністерство соціальної політики отримує все більше запитань від громадськості щодо теми субсидій на житлово-комунальні послуги.

“У проекті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг”, - підкреслює міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

Більше того, сьогодні оформити субсидію можна навіть через мережу Інтернет.

Для цього потрібно:

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/ ) у рубрику «Е-Сервіси»

2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії»

3. Нас автоматично переводить на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/ ), де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

Результат

В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

1) вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.

Про всяк випадок збережіть його.

2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4) Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

Міністерство соцiальної політики України