Нам потрібні ефективні рішення для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючих громадах, - Сергій Ніжинський

Для максимальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючих громадах потрібно сформувати державну політику у сфері їх соціального захисту.

Про це заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив під час презентації результатів дослідження щодо ситуації внутрішньо переміщених осіб в Україні за участі представників Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

"Дослідження, яке проводить МОМ, допомагає в аналізі реальної ситуації, в якій опинились внутрішньо переміщені особи та дає можливість виявляти потреби, які в подальшому допомагають формувати державну політику у сфері соціального захисту і приймати ефективні рішення для покращення життя даної категорії громадян", - заявив заступник Міністра.

Він також сказав, що упорядкування і укомплектація баз і систем даних внутрішньо переміщених осіб дасть можливість чітко зрозуміти потреби, визначити напрямки і пріоритети, які вже відображено урядом.

"Щоквартальне дослідження і залучення зацікавлених сторін до аналізу результатів опитування дасть можливість розмовляти однією мовою та йти крок за кроком до вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб", - резюмував Сергій Ніжинський.

Довідково

З березня 2016 року МОМ проводить регулярне дослідження під назвою «Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні» (НМС).

Мета НМС - підтримка Уряду України в збиранні й аналізі інформації щодо соціально-економічних характеристик ВПО та їхніх домогосподарств, а також викликів, із якими вони стикаються. У ході дослідження збирається інформація про соціально-економічні дані ВПО та їхніх домогосподарств, тренди та наміри щодо переміщення, ситуацію з працевлаштуванням та доходом, а також про доступ ВПО до соціальних послуг і допомоги у 24 областях України та місті Києві.

Міністерство соцiальної політики України