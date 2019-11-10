Юлія Соколовська запропонувала реформу прожиткового мінімуму в Україні

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні.

«Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, «прив’язаними» до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету», - заявила Міністр.

За словами Юлії Соколовської, така реформа («відв'язка» від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомог. Для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться. «В той же час це дозволить нам реально допомогти сім'ям – щоб вони жили не нижче рівня бідності. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою – для сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться», - підкреслила Міністр.

Дана ініціатива була представлена для обговорення на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 жовтня.

Як зазначила голова Комітету Галина Третякова, пропозиція Міністерства соціальної політики свідчить про бажання нового керівництва «проводити справжню соціальну політику та реально допомагати тим українцям, які цього справді потребують».

В той же час перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк назвав пропозицію «революційною» і такою, що справді може змінити життя людей на краще.

На засіданні сторони домовилися про проведення громадських та комітетських слухань на цю тему для формалізації пропозиції і оформлення її у відповідний законопроект.

Міністерство соціальної політики України