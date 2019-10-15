При Мінветеранів створять Раду родин загиблих

Таке рішення прийняли під час зустрічі родин загиблих захисників із Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та Міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою.

Батьки, дружини загиблих захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України розповіли керівництву держави про те, що зараз вони активно залучені до роботи над законопроектом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який у новій редакції має чітко врахувати їхні інтереси, і попросили Президента підтримати його.

«Ви перший Президент, який зустрівся з сім‘ями загиблих воїнів у такому форматі. Ми дякуємо за це та просимо вашої підтримки, зокрема, аби наші інтереси були виписані в законодавстві, це стосується пільг та відповідного статусу, який ми заслуговуємо», - звернулась до Президента дружина загиблого Героя України Ірина Міхнюк.

Президент висловив співчуття родинам загиблих та запевнив у своїй підтримці.

«Коли законопроект буде доопрацьований та переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, аби Парламент мав змогу швидко його розглянути та прийняти», - запевнив Володимир Зеленський.

Прем‘єр-міністр також пообіцяв підтримку Уряду.

«Уряд зі свого боку надасть максимальну підтримку щодо цього законопроекту, щоб вже до 15 листопада за дорученням Президента він був у Парламенті. Також із профільним міністром ми ознайомимось з усіма справами, які стосуються родин загиблих, та найближчим часом допоможемо їх вирішити», — сказав Олексій Гончарук.

Також під час зустрічі мова йшла про необхідність належного вшанування пам‘яті загиблих воїнів, виховання в суспільстві поваги та шани до своїх захисників, розвиток національно-патріотичного виховання молоді. Окремо зупинились на необхідності збільшення частки патріотичного контенту на українському телебаченні, створення нових програм та документальних фільмів про воїнів, зокрема про тих, хто віддав життя у боротьбі за Україну. Також підняли тему державних нагород.

«Наше завдання - налагодити діалог тих, задля кого ми працюємо, тобто ветеранів, їх родичів та, звісно, родин загиблих із владою. Ця зустріч - один з таких кроків до налагодження діалогу», - наголосила Оксана Коляда.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України